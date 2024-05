Giorgetti | Tajani se farà una ragione

(Di sabato 11 maggio 2024) 12.50 "quando leggerà l'emendamento capirà il buonsenso che l'ha ispirato., Credo che se neunaanche lui, perché altrimenti dovremo andare a ridiscutere tante spese che abbiamo. Io ad esempio non è che introduco il tema se sia opportuno tenere tutte queste missioni militari nel mondo, che magari potremo ridispiegare nel Mediterraneo". Così il ministro dell'Economia,dopo cheha detto di "volerci veder chiaro"nell'emendamento che spalma in 10 anni i crediti del Superbonus.

