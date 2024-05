Giornata degli infermieri - Fnopi | Senza non c’è salut - noi spina dorsale del Ssn

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 mag. (Adnkronose) – Lainternazionale dell?infermiere coincide quest’anno con la Festa della Mamma: glisono per il 76% donne e oltre 270.000 sono mamme che devono conciliare questa professione impegnativa con i carichi familiari (oltre la metà ha due o più figli). ?Siamo ladel Servizio sanitario nazionale, ma stiamo assistendo a un momento particolarmente critico, fatto di carenze importanti, di diminuzione dell’interesse da parte dei giovani per la scelta di questa professione, di valutazione da parte di chi è già inserito di ?migrare? verso altre strutture in alcuni Paesi europei e nordamericani?. A dirlo è Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionaleOrdini delle professionistiche ...