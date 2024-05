Una forte Tempesta solare geomagnetica è in corso da questa notte. La National Oceanic and Atmospheric Administration (Nooa) statunitense ha inizialmente valutato la Tempesta ...

(Adnkronos) – Una forte Tempesta solare investe la Terra in queste ore. La National Oceanic and Atmospheric Administration (Nooa) statunitense ha valutato la Tempesta geomagnetica a 4 su un scala di 5. Una Tempesta , valutata su questa scala, non era ...

Tempesta solare in corso. Dall' aurora boreale alle telecomunicazioni in tilt: cosa può succedere - tempesta solare in corso. Dall' aurora boreale alle telecomunicazioni in tilt: cosa può succedere - Il nostro pianeta è investito dalla più forte tempesta solare dal 2003: ecco quali sono i problemi alle telecomunicazioni e cosa si prevede nelle prossime ore ...

L'aurora boreale in Veneto, tempesta geotermica - L'aurora boreale in Veneto, tempesta geotermica - Il Veneto, per una notte, si è trasformata in Norvegia. Un fenomeno affascinante e raro ha colorato i cieli del Nord-Est: l'aurora boreale. Un evento che era già accaduto qualche mese fa e che gli sci ...

L’aurora boreale tinge il cielo di rosa a Livigno: le foto dello spettacolo in Valtellina - L’aurora boreale tinge il cielo di rosa a Livigno: le foto dello spettacolo in Valtellina - Nella notte dell'11 maggio una tempesta solare ha riprodotto l'incanto dell'aurora boreale a Livigno (Sondrio), tingendo il cielo di rosa e illuminando ...