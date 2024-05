Juventus - Buffon e i dubbi sul futuro di Allegri | Thiago Motta quasi quasi…

(Di sabato 11 maggio 2024) Gita a Reggio Calabria per Gigi, Capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio, amatissimo ex portiere e bandiera della, presente in città come ospite della 6ª edizione del “Premio Granillo”. Fra le tante tematiche trattate nel corso dell’evento, immancabile un passaggio sullae ildi Massimiliano. “Si parla così tanto dialla, cheilo mi viene… Dinon si può dubitare. Ha ancora un anno di contratto, io aspetterei. Questo progetto sembra portare qualcosa. Qualsiasi scelta farà la dirigenza, però, sarà quella giusta, perché sanno annusare lo spogliatoio“, ha dichiarato ...

