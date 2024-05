Tutti a bordo | stamani 500 toscani sul treno dei lettori diretto al salone di Torino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Firenze, 11 maggio 2024 - Unspeciale di. È partitoalla volta dicon 500della nostra regione, che sono riusciti a conquistare un posto gratuito su una delle sette carrozze del primodei. Partenza alle 7,30 a Santa Maria Novella, direzione ildei libro torinese. In 12 ore i posti messi a disposizione sono andati esauriti: segno di quanto la novità sia piaciuta. Ilspeciale è stato realizzato grazie ad un pacchetto messo a disposizione dalla Giunta e dal Consiglio regionale (450 posti) e da Unicoop Firenze (50 posti per giovani dai 18 ai 30 anni, nell’ambito del progetto ‘Under 30). Molte le donne a, ma non mancano anche i ...