Aggressione improvvisa a Termini - uomo si accascia a terra dopo un pugno alla testa

(Di sabato 11 maggio 2024) Violenza senza senso a Roma, in via Gioberti, nei pressi di, dove ieri sera, 10 maggio, intorno alle 19 un 41enne è stato aggredito all'improvviso. L'si era avvicinato a un'altra persona per chiedere un'informazione. Per tutta risposta, questo lo ha colpito con un. La vittima, un 41enne, è stata soccorsa e ora si trova ricoverata al policlinico Umberto I con fratture delle ossa craniche superiori. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Celio e i colleghi del Viminale. L'aggressore non è stato ancora identificato. Non si conoscono i motivi del gesto. Intanto si stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.