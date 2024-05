Antonio Conte non è uno stupido | Serafini - la rivelazione sul Milan

(Di sabato 11 maggio 2024)prossimo allenatore del? I boatos e le indiscrezioni si susseguono e di fatto la società secondo alcune voci starebbe lavorando a fari spenti per portarlo ao sponda rossonera.E Lucain una diretta con Carlo Pellegatti ha rivelato alcuni dettagli non da poco: "non è uno: se ha tenuto aperte e tiene aperte le porte alnon è per chiedere 8 milioni all'anno, Mbappé e fare e disfare tutto. No:ha dato ampia disponibilità sia sull'ingaggio sia sui profili dei giocatori. Non puoi venire ala chiedere Tizio, Caio e Sempronio e 8 milioni di ingaggio: non lo puoi fare, neanche se fossi Klopp". E ancora: ...

Pellegatti: "Conte non è voluto dalla società, spero che Thiago Motta…"

