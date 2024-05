Cina | cantiere del ponte autostradale sul fiume Lami nel Guizhou 1

Prenderanno il via Lunedì i lavori di messa in sicurezza del Ponte all’Abate , intervento ampiamente discusso nell’assemblea pubblica dello scorso otto aprile nella Sala del Grillo dell’Osteria Gambero Rosso. Un momento partecipato dai soggetti ...

Padova. Lavori al guardrail, chiude una corsia della tangenziale: rischio code - Padova. Lavori al guardrail, chiude una corsia della tangenziale: rischio code - PADOVA - Da lunedì torna ad aumentare anche il rischio code in tangenziale. Stanno infatti per essere completati i lavori di posa del nuovo guardrail in corso Argentina, lungo la ...

Cristo si è fermato su ponte Sublicio. Storia surreale di un tram - Cristo si è fermato su ponte Sublicio. Storia surreale di un tram - Cantieri storicizzati ed estemporanei mettono alla prova la capacità di resistenza dei cittadini, costretti a vivere in una Roma trasformata in show ingegneristico ...

Spezia, aggiudicata gara demolizione ciminiera ex centrale Enel - Spezia, aggiudicata gara demolizione ciminiera ex centrale Enel - "Nel pieno rispetto dei tempi programmatici, Enel ha recentemente aggiudicato la gara per dare avvio ai lavori di demolizione della ciminiera dell'ex centrale a carbone Enel alla ditta F. (ANSA) ...