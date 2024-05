MotoGP - orari warm-up e gara GP Francia 2024 | programma di doman - -v, stream -ng, guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Domenica 12 maggio è inal circuito Bugatti di Le Mans il Gran Premio di, valevole come quinto capitolo stagionale del Motomondiale. Grande curiosità inper seguire un possibile nuovo scontro diretto tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia in ottica titolo iridato, ma attenzione ad alcuni outsider e soprattutto alla variabile meteo. Il rischio pioggia non è infatti scongiurato per la giornata dii, anche se le ultime previsioni sembrano incoraggianti. Martin in ogni caso parte dalla pole position proprio davanti a Bagnaia e all’Aprilia di Maverick Viñales, mentre in seconda fila scatteranno Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e l’Aprilia di Aleix Espargarò. Fari puntati sulla rimonta di Enea Bastianini e Marc Marquez dal 10° e 13° posto. Le tre gare del Motomondiale a ...