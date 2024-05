ATP Roma 2024 | Bolelli Vavassori cominciano con una bella vittoria contro Eubanks Peers

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Comincia con unail cammino di Simoneed Andreanel torneo di doppio maschile degli Internazionali d’Italia. La coppia italiana si è imposta in due set con il punteggio di 7-6 6-3il duo composto dall’americano Christophere dall’australiano Johndopo un’ora e venticinque minuti di gioco. C’è sicuramente attesa per il doppio azzurro, perchèstanno ottenendo degli ottimi risultati in questa stagione e si presentano acon le ambizioni di arrivare molto lontano nel torneo. Nel prossimo turno ci potrebbe essere una rivincita della finale degli Australian Openil duo formato dall’indiano Bopanna e ...