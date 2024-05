I medici degli ospedali Italia ni hanno lanciato un monito sull’assenza nelle loro strutture di una farmaco salvavita per i pazienti affetti da crisi renale sclerodermica dovuta a Sclerosi sistemica . Il farmaco manca nte nei nosocomi è, per ...

Con un solo polmone e colpita da tumore alla trachea, intervento salvavita al Policlinico Vanvitelli di Napoli - Intervento salvavita su una donna di 73 anni, condotto dall'unità operativa di Chirurgia toracica dell'Azienda ospedaliera Universitaria "Vanvitelli" ...

Articolo 34, diritto allo studio: educazione salvavita. Poretti: «Cercate il talento» - Il monologo introduttivo dell'attore e comico Giacomo Poretti. Daniela Fatarella (Save the Children Italia), Alberto Bonfanti (Portofranco) e Mario Abbadessa (Hines Italy): «Assieme profit e non profi ...

Garmin, dal Sos per il trekking in montagna al Gps salvavita in bici: così la tecnologia crea sicurezza - L'idea è consentire agli utenti sia che si tratti di ciclisti, appassionati di outdoor, escursionisti o motociclisti di realizzare le proprie attività limitando i rischi ...