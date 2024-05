Apice - la lista Insieme per Apice è ufficialmente in campo

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈinlaper”, guidata dal candidato Sindaco Donato Limongelli. “Siamo pronti a lavorareper il bene die dei suoi cittadini, per una nuova stagione amministrativa in cui TUTTI siano protagonisti, nessuno escluso!”, dichiara Limongelli. “Ringrazio tutti i candidati che si sono uniti a noi, dimostrando la loro disponibilità e il loro impegno verso la causa comune,” aggiunge. “Siamo pronti a metterci al lavoro per affrontare le sfide che ci attendono. Abbiamo bisogno di uscire da logiche eccessivamente leaderistiche e dinamiche paternalistiche che favoriscono solo una piccola parte della nostra comunità. Al di là di una narrazione favolistica c’è un paese a ...

E' stata presentata la lista " Apice in comune" con Angelo Pepe candidato sindaco per il rinnovo del consiglio comunale di Apice alle Elezioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024 lista " Apice in Comune" Candidato ...

In tanti alla Soms di Viggiù per la presentazione di Elena Crestani e della lista "Insieme si può" - Grande partecipazione per l'evento di apertura della campagna elettorale della lista civica "Insieme si può". Elena Crestani ha presentato la sua squadra e sintetizzato i punti focali del programma ...

Europee, la denuncia di Laura Castelli: "censura contro la lista Libertà, pronti ad azione eclatante" - "Il livello di censura nei confronti della lista Libertà ha raggiunto l'apice. La maggior parte dei media italiani – e addetti ai lavori – nel riportare i nomi dei candidati delle liste alle europee, ...

