Elezioni - liste pulite | prefetto di Napoli chiede attenzione

Cercava di salvare l’aggressore da un treno: così il poliziotto è stato accoltellato a Milano. Il responsabile doveva essere espulso - Cercava di salvare l’aggressore da un treno: così il poliziotto è stato accoltellato a Milano. Il responsabile doveva essere espulso - Christian Di Martino, il 35enne vice ispettore di Polizia accoltellato l’8 maggio alla stazione di Lambrate a Milano, voleva bloccare l’aggressore, il 37enne di origini marocchine Hassan Hamis, per ev ...

Fronte comune per la sicurezza. Più agenti e steward in servizio. Verso la firma di un protocollo - Fronte comune per la sicurezza. Più agenti e steward in servizio. Verso la firma di un protocollo - Incontro con i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna di Arezzo. In Prefettura gettate le basi per un piano d’azione da mettere a regime fin dalla stagione estiva.

Presidente Municipio Nicola Franco dopo il blitz: "Si avvera il sogno di cambiare Tor Bella Monaca" - Presidente Municipio Nicola Franco dopo il blitz: "Si avvera il sogno di cambiare Tor Bella Monaca" - Le cantine dei palazzoni popolari di via dell'Archeologia sono state per trent'anni un fortino inaccessibile. Davanti al 'ferro di cavallo' di via dell'Archeologia si passava come attraverso una dogan ...