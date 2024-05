Europee - Santoro correrà in tutta Italia Il Tar gli dà ragione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 9 maggio 2024) AGI - Il Tar del Lazio accoglie il ricorso di 'Pace Terra Dignità'' di Micheleper la circoscrizione nordovest. In seguito a questa sentenza, 'Pace Terra Dignità'', che ha dovuto raccogliere 15mila firme in ogni circoscrizione, sarà presente in. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso - si legge nella sentenza odierna - estromette il Ministero dell'Interno ed accoglie la domanda di annullamento degli atti impugnati, disponendo, per l'effetto, l'ammissione della lista ricorrente 'Pace Terra Dignità' alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo indette per l'8 e il 9 di giugno 2024. Gli Uffici elettorali presso la Corte d'Appello di Milano e presso la Cassazione avevano motivato l'esclusione per l'irregolarità delle firme raccolte in ...