Calcio | U21; Nicolato | devo capire il valore del gruppo

"Secondo me è sbagliato parlare di 'esperimenti'. Noi dobbiamo cercare di conoscere bene i giocatori dei quali disponiamo. Le scelte non dipendono dall'avversario". Paolo Nicolato, tecnico dell'Under ...Queste le parole di Paolo Nicolato , commissario tecnico dell' Italia, in vista della partecipazione ai prossimi Europei di categoria. Una difficoltà, quella citata, che si va ad aggiungere a ...Prima in Serie A per minuti giocati dai calciatori nati dal 2000 in poi ed usciti dal settore giovanile (già il doppio rispetto all'intera stagione passata), la Juventus mette i suoi gioielli in ...

Nazionale Under 21: in vendita i biglietti per Italia-Ucraina a Reggio Calabria FIGC

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Secondo me è sbagliato parlare di 'esperimenti'. Noi dobbiamo cercare di conoscere bene i giocatori dei quali disponiamo. Le scelte non dipendono dall'avversario". Paolo ...Il ct dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato ha annunciato l'indisponibilità di Nicolò Fagioli nel corso della conferenza stampa tenuta dalla Serbia dove domani, venerdì 24 marzo, alle 18 a Backa Topola ...