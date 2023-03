Chi l’ha visto?, anticipazioni oggi 8 marzo 2023: il caso dell’accumulatore seriale, ultime news su Liliana Resinovich (Di mercoledì 8 marzo 2023) Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 per gli affezionati è uno. Ed è quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità, tra segnalazioni, persone scomparse o in difficoltà, che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Come sempre la puntata, in diretta, prenderà il via a partire dalle 21.20 circa e terrà compagnia ai telespettatori in questo mercoledì. Ecco tutte le anticipazioni di oggi. L’accumulatore seriale scomparso oggi a Chi l’ha visto? Stando alle anticipazioni oggi la puntata si aprirà con il caso dell’accumulatore seriale scomparso da Foggia. Il suo appartamento è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 per gli affezionati è uno. Ed è quello con Chi?, il programma di approfondimento e attualità, tra segnalazioni, persone scomparse o in difficoltà, che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Come sempre la puntata, in diretta, prenderà il via a partire dalle 21.20 circa e terrà compagnia ai telespettatori in questo mercoledì. Ecco tutte ledi. L’accumulatorescomparsoa Chi? Stando allela puntata si aprirà con ilscomparso da Fa. Il suo appartamento è ...

