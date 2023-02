Turchia e Siria | si scava ancora tra macerie | oltre 11mila morti

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Seconda notte al gelo per i sopravvissuti al potente sisma che ha devastato intere regioni di, mentre le squadre di soccoso continuano le loro ricerche tra le, talvolte indirizzate dalle urla di sopravvissuti allo stremo, travolti dai detriti di interi edifici sbriciolati dalla scossa. Quasi 11.000 le vittime del sisma, secondo le ultime stime fornite dalle autorità locali. Decine di migliaia i feriti. Una bambina è stata salvata dopo più di 40 ore da sotto ledella sua casa nella città di Salqin, nella regione di Idlib.in corso il tentativo di rintracciare l'unico italiano che manca all'appello, l'imprenditore Angelo Zen, secondo quanto confermato questa mattina dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.In, decine di corpi, alcuni ...

Per il terremoto in Turchia e Siria si sono contati finora 11.700 morti, ma i funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità stimano che le vittime potrebbero essere fino a 20.000. I feriti sono ...