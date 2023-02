(Di domenica 5 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Fermiamoci in tempo, il mondo è in autodistruzione”. Lo ha ammonito ilnella conferenza stampa sul volo di ritorno dal Sud Sudan. Con Bergoglio anche l’arcivescovo di Canterbury e il moderatore della Chiesa di Scozia. Bergoglio ha ribadito di essere sempre “entrambi i presidenti, quello dell’e quello della Russia, sonoper l’incontro. Se io non sono andato a Kiev è perché non era possibile in quel momento andare a Mosca, ma ero in dialogo, anzi il secondo giorno della guerra sono andato all’ambasciata russa a dire che volevo andare a Mosca a parlare con, a patto che ci fosse una piccola finestrina per negoziare. Poi il ministro Lavrov mi ha risposto che valutava bene questo ma ‘vediamo più avanti’. Quel gesto è un gesto che ...

'Fermiamoci in tempo, il mondo è in autodistruzione'. Lo ha ammonito ilnella conferenza stampa sul volo di ritorno dal Sud Sudan. Con Bergoglio anche l'arcivescovo di ... quello dell'e ..."Tutto il mondo è in guerra, in autodistruzione, fermiamoci in tempo!". Questo l'appello diFrancesco nel volo da Giuba. Sull'aereo ha dialogato con i giornalisti avendo a fianco l'...in, e ...

Ucraina, Papa: "Aperto a incontrare Zelensky e Putin" Adnkronos

Il Papa: “La guerra in Ucraina non è l’unica, il mondo è in autodistruzione Il Fatto Quotidiano

Papa: pronto ad incontrare tutte le parti del conflitto in Ucraina Tiscali Notizie

Papa: prego per la pace nel mondo e in Ucraina Agenzia askanews

Papa Francesco, bagno di folla in Sud Sudan: "Pace nella martoriata Ucraina e nel mondo" Corriere dell'Umbria

La conferenza stampa congiunta di papa Francesco, l’arcivescovo di Canterbury e il moderatore della Chiesa presbiteriana di Scozia di ritorno dal viaggio in Congo e Sud Sudan ...In volo per rientrare a Roma da Giuba, il Papa ha affrontato di nuovo il tema della guerra in Ucraina dicendo che "non è l'unica guerra" e spiegando: "Io vorrei fare giustizia, è da 12-13 anni che la ...