Australian Open | Djokovic torna re | sconfitto Tsitsipas e nuovo numero 1 al mondo

(Di domenica 29 gennaio 2023) Novakha vinto il suo decimodella carriera, centrando così il 22° Slam – raggiunto Rafael Nadal come...

Il serbo festeggia il decimo successo al torneo di Melbourne e si prende la posizione numero 1 della classifica ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - Novak Djokovic fa ancora una volta la storia del tennis . Il serbo domina in finale contro Stefanos Tsitsipas e vince ancora una volta gli, primo Grande Sla m del 2023. Un trionfo da record sotto diversi aspetti: è la decima vittoria di Nole in Australia , aggancia Nadal con 22 slam in carriera e si riprende il ...

LIVE Australian Open, Djokovic-Tsitsipas 2-0. La finale vale titolo e numero 1 La Gazzetta dello Sport

Australian Open, preview finale maschile: Tsitsipas per la storia, Djokovic per la leggenda. Entrambi per la prima posizione Ubitennis

Djokovic trionfa agli Australian Open e torna il numero 1 - Sportmediaset Sport Mediaset

Finalmente Sabalenka! Rimonta la Rybakina e vince il primo Slam della carriera La Gazzetta dello Sport

Aryna Sabalenka ha vinto gli Australian Open Il Post

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) disputatosi sui campi in cemen ...