(Di domenica 8 gennaio 2023) Il Napoli trova i tre punti contro la Sampdoria, ritornando alla vittoria dopo i due mesi di sosta per il Mondiale in Qatar e la sconfitta di mercoledì contro l’Inter a San Siro. Una prestazione convincente, che termina sullo 0-2 a favore degli azzurri di Luciano Spalletti, grazie alle reti died Elmas.in doppia cifra: 10 reti in Serie A Con la rete di oggi Victorconsolida il suo posto in vetta alla classifica marcatori. Con la splendida rete di questa sera, l’attaccante nigeriano è salito a quota 10 gol in Serie A, regalando soddisfazioni ai suoi tifosi e conquistando un posto sempre più da leadersquadra azzurra. FOTO: Getty Images,Luciano Spalletti ne ha infatti delineato le caratteristiche nel corso dell’intervista nel post partita, ...

Spazio Napoli

Meret salva sul tiro di Verre, poiè rapace sul cross dalla sinistra di Mario Rui eil gol dello 0 - 1 con un tocco ravvicinato. Lo stesso attaccante nigeriano, come sempre a tratti ...... esultanza gol VictorIl Napoli vince contro la Sampdoria una partita non difficile ma insidiosa e lo fa grazie a Victorche, non solola prima rete, ma si prende anche il fallo ... Osimhen segna e diventa il secondo nella storia a riuscirci: prima di lui solo Weah! "Contento per aver segnato ma soprattutto per l'atteggiamento che abbiamo avuto in campo" Victor Osimhen protagonista a Marassi con il gol che ha aperto la gara. "Sono contento per aver segnato ma son ...Reazione. Questa era la parola d'ordine dopo la sconfitta (meritata) contro l'Inter. E l'unica reazione di rilievo era quella che avrebbe portato i tre punti.