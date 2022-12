Asta folle per Rabiot | via alle offerte | la Juventus si sfrega le mani

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 27 dicembre 2022) Adrienormai è visto come uno dei centrocampisti migliori al mondo e leper lui stanno arrivando da ogni direzione. Quest’estate sembrava davvero follia poter chiedere 10 milioni di euro a stagione per Adrien, con la madre Veronique che è stata davvero insultata da gran parte dei tifosi bianconeri, ma ora la storia si è completamente ribaltata. L’affare con il Manchester United era ormai praticamente concluso, con lache avrebbe potuto ottenere una cifra attorno ai 17 milioni di euro oltre che disfarsi di un contratto davvero molto oneroso, 7 milioni in totale, ma a fine anno partirà una vera e proprianei suoi confronti. LaPresseInfatti il francese da giugno diventerà un giocatore svincolato, con la Signora che a questo punto si sta davvero mangiando le ...