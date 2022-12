Var a chiamata | la Figc chiede l' ok per partire - Sport - quotidiano net

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L'ipotesi è al vaglio: Gravina vorrebbe dare all'Ifab la disponibilità per una sperimentazione in attesa di un cambio del ...

L'ipotesi è al vaglio: Gravina vorrebbe dare all'Ifab la disponibilità per una sperimentazione in attesa di un cambio del ......della Lega Serie A si discuterà un possibile cambio al format con il passaggio a quattro squadre Nella prossima assemblea di Lega all'ordine del giorno ci sarà l'introduzione dele ...Potrebbe esserci una grande rivoluzione all'orizzonte per la Serie A, la Figc starebbe pensando alla Var a chiamata. I dettagli.L’introduzione del VAR a chiamata rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione e permetterebbe all’AIA e alla stessa lega calcio italiana una maggiore trasparenza sull’arbitraggio tanto richiesta d ...