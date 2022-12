Antonio Panzeri e Luca Visentini | l’eurodeputato e il sindacalista | chi sono i due fermati nell’inchiesta per corruzione in Belgio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022), ex eurodeputato del Pd per tre mandati, e, punto di riferimento dei sindacati europei.loro due dei quattrodalle forze dell’ordine belghe per l’inchiesta perche coinvolge anche il Qatar. Due personalità piuttosto conosciute negli ambienti politici di Bruxelles., 67 anni, è stato eurodeputato per tre mandati, dal 2004 al 2019. Originario del Bergamasco, è stato segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano (dal 1995 al 2003) e poi responsabile delle politiche europee della Cgil. Dopo aver fatto parte della direzione dei Ds, viene candidato per la prima volta all’Europarlamento con la lista Uniti nell’Ulivo (che univa Ds e Margherita). A Strasburgo viene riconfermato ...