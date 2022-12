LIVE Serbia-Svizzera 2-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | finisce un primo tempo spettacolare

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMERUN-BRASILE DALLE 20.00 20.50 Una partita piena di capovolgimenti di fronte:in vantaggio con Shaqiri, laribalta tutto con Mitrovic e Vlahovic, poi il pareggio di Embolo. Tanti gol, difese allegre: decisamentee accesa dal punto di vista agonistico questa sfida.IL! 2-2 tra! 48? Adesso tirano il fiato le due squadre dopo unintensissimo. 46? Tre minuti di recupero. 45? Pallone allargato sulla destra su Widmer: cross basso in mezzo per Embolo che da pochi passi non sbaglia. 44? IL PAREGGIO DELLA ...

Il Brasile , già qualificato agli ottavi di finale, che se la vedrà contro il Camerun (ultimo ad un punto come la Serbia) che andrà a caccia di una vittoria per poter sperare ancora nel passaggio del turno. La Serbia per continuare a sperare, la Svizzera per mettere in cassaforte in risultato e il passaggio del turno. Allo Stadio 974 di Doha va in scena la sfida clou del Girone G , fondamentale per entrambe le squadre. Ultimo ballo per il girone G. Il Brasile, già qualificato agli ottavi di finale, che se la vedrà contro il Camerun (ultimo ad un punto come la Serbia) che andrà a caccia di una vittoria per poter sperare ancora nel passaggio del turno.