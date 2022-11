(Di mercoledì 30 novembre 2022)è tornato a Castelvolturno per salutare amici ed ex compagni, ma sulle onde di radio KissKiss Napoli nasce una pazza idea.potrebbe essere ilper i prossimi 4 mesi visto che si vocifera che l’ex capitano azzurro potrebbe seguire la scelta compita pochi giorni fa da Mimmo Criscito. Ovviamente questa è solo un’ipotesi che al momento non trova riscontri.

AreaNapoli.it

Mercato Napoli, ritornoper 4 mesi 'E sefacesse ilKvaratskhelia per quattro mesi al Napoli', è stata questa, infatti, la suggestione romantica lanciata da Radio Kiss Kiss ...Mercato Napoli, ritornoper 4 mesi "E sefacesse ilKvaratskhelia per quattro mesi al Napoli", è questa, infatti, l'ipotesi bomba lanciata da Radio Kiss Kiss Napoli nel corso ... 'Insigne vice Kvaratskhelia per quattro mesi al Napoli'. L'ipotesi di Kiss Kiss Lorenzo Insigne ha fatto visita agli ex compagni di squadra a Castel Volturno, la redazione dell'emittente del club azzurro ha lanciato la sua ipoteis.De gauche à droite : Guillaume Fefeuvre, chef de centre de Ballée ; Maurice Barré, ancien chef de centre ; Jean-François Souvestre, ancien chef de centre ; Magali Paviel, élue ; Sylvain Rousselet, vic ...