Premio RSNA al neodirettore di Radiodiagnostica del Gemelli

(Di martedì 29 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dall’inizio di novembre, la professoressa Evis Sala, dopo una lunga e importante esperienza presso l’Università di Cambridge, ha assunto l’incarico di ordinario di Radiologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma e di direttore del Centro Avanzato didella Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRRCS. E a pochi giorni di distanza dal suo insediamento è arrivata la notizia di unprestigioso, che le è stato assegnato dalla Radiological Society of North America (), la più grande società scientifica di radiologia al mondo. Il riconoscimento che le è stato tributato è l’Honorary Membership, il più importante conferito dallaa un radiologo non Nord-Americano e le è stato conferito a Chicago, il 28 novembre, nel corso ...

Italpress

