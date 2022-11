Giulia Salemi regina dei social | Sonia Bruganelli demolita | “é una maschilista | gelosa delle ragazzine”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 29 novembre 2022) Durante la puntata del Grande Fratello VIP 7 in diretta il 28 novembre 2022, è successo davvero di tutto. Ed è anche successo che c’è stato uno scontro infuocato trae Sona. Dopo che la moglie di Paolo Bonolis, ha distrutto Oriana, prendendola in giro, facendo della becera ironia contro di lei,, ha chiesto davanti a tutti rispetto per una ragazza che era comunque in lacrime e molto turbata dalla situazione.quindi ha sbroccato, dicendo chestava parlando solo perchè sui, erano tutti dalla parte di Oriana…”No, no, no, ragazzi no! Però, con l’iPaddino in mano a dire quello che vedi che la gente voglia sentirsi dire no!” ha detto...