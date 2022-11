Ischia | una legge contro il consumo di suolo c’è già | manca solo il voto finale Cosa aspettiamo?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dovremo insegnare nelle scuole il valore non recuperabile della terra, avidamente definitaper svilirla e sventrarla senza scrupoli. E dovremo far approvare subito lache giace in un cassetto da 5 anni giusti giusti. Era il novembre 2017, da relatrice (con Mario Dalla Tor del Nuovo Centrodestra per la parte agricola) ho completato l’iter del progetto diper avere in Italia unaadeguata a ridurre e cancellare l’ulterioredi. Abbiamo raccolto il benestare di entrambe le commissioni ambiente e agricoltura, il preventivo importantissimo ok di tutte le realtà associative ambientali, dell’agricoltura, del lavoro, delle imprese. C’è stato a monte il lavoro congiunto con i tecnici Ispra – con il loro sì convinto – la disponibilità al ...