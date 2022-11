Cina proteste | cosa sta succedendo | l’impatto sul mondo

Leggi su comeguadagnareoggi

(Di lunedì 28 novembre 2022) Le rivolte nel Paese asiatico di Xi Jinping aumentano sempre di più per via delle dure restrizioni imposte con la politica Zero Covidstain? Si sono accese le rivolte in questi ultimi giorni, dove moltissimi manifestanti chiedono a Xi Jinping di dimettersi. Mac’è dietro queste tensioni? A causare il malumore dei manifestanti è la politica Zero Covid imposta dal loro Presidente, nella quale sono intrappolati da diverso tempo ormai. Si allargano di ora in ora le zone dove stanno avvenendo leincontro l’inasprimento delle drastiche regole di isolamento. Non solo, sembra che la situazione attuale di contagi Covid in tutto il Paese di Xi Jinping sia negativa. I positivi starebbero aumentando. Infatti, il 27 novembre 2022 ha stabilito un nuovo ...