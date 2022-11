L' Argentina crolla | la Francia rimonta La terza giornata dei mondiali in Qatar

(Di martedì 22 novembre 2022) AGI -a sorpresa l'con l'Arabia Saudita (1-2), Danimarca-Tunisia e Messico-Polonia terminano entrambe senza reti, mentre lapassa in, ma senza troppi problemi, contro l'Australia (4-1): è questo il riassunto delle sfide andate in scena oggi inper il Mondiale 2022. Incubo Albiceleste, sogno saudita. Dopo dieci minuti di gioco Messi e compagni sembravano già aver indirizzato la sfida, proprio grazie ad un calcio di rigore della stella del Psg nonché uomo più atteso. La squadra di Scaloni però poi è andata in affanno, merito di un Arabia Saudita tutta orgoglio e carattere, capace di imbrigliare con la giusta attenzione le trame dei rivali argentini e limitarne tutte le qualità. Un paio di fuorigioco hanno negato la gioia del gol all'interista Lautaro Martinez, ...

