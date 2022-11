Calcio | Mondiali 2022 Aliou Cissé | “Abbiamo giocato bene | ma le occasioni vanno sfruttate”

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) Non è di certo compromessa la situazione del Senegal nel girone A deidiin Qatar, ma iniziare l’avventura con una sconfitta non è mai il risultato sperato. Molto dipenderà (riguardo al passaggio del turno) da come la Nazionale senegalese concluderà i prossimi due incontri, con Qatar ed Ecuador, in compenso la prestazione non è stata negativa, il che fa ben sperare per il futuro. Ecco il commento del C.T. del Senegaldopo la sconfitta rimediata contro l’Olanda all’esordio: “Devo ritenermi soddisfatto per la prestazione della squadra nel complesso,creato tanto; tuttavia, le, in sfide così non si può pensare di poterne sprecare così tante. Siamo mancati negli ultimi 30 ...