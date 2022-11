Hockey pista | Italia | Leonardo Barozzi saluta la maglia azzurra

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo una lunga e onorata carriera in azzurro, leggendario portiere e capitano,la nazionalena disu. L’avventura di San Juan, dove si sono tenuti i recenti Mondiali, all’interno dei World Skate Games 2022, nei quali la squadra del ct Alessandro Bertolucci si è alla fine classificata al quarto posto, è stata l’ultima con la. Classe 1987, l’estremo difensore toscano ha collezionato in azzurro 88 presenze vincendo la sua prima medaglia agli Europei del 2008. Insieme a Riccardo Gnata, che l’ha sostituito anche nelle vesti di capitano, ha condiviso tantissimi anni a difesa della porta tricolore vincendo complessivamente sei medaglie continentali: l’oro nel 2014 ad Alcobendas, sicuramente l’estate ...

OA Sport

