Boldrini copia Cucchi | proposta di legge per i numeri su caschi e uniformi degli agenti

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 novembre 2022) Lauraprende alla Camera la stessa iniziativa di Ilariaal Senato. La deputata del Pd, così come la senatrice di Sinistra italiana, ha presentato unadiper identificare gli. Lo annuncia lei stessa su Twitter: "Ho presentato la pdl che introduce come in altri Paesi codici alfaci sul casco e sulledelle Forze di polizia impegnate in attività di ordine pubblico. È il momento di colmare una lacuna presente nel nostro ordinamento. A importanti compiti, eguali responsabilità". Ho presentato la pdl che introduce come in altri Paesi codici alfaci sul casco e sulledelle Forze di polizia impegnate in attività di ordine pubblico. È il momento di colmare una lacuna ...