Ounas | “Napoli scelta sbagliata | potevo giocare al posto di Salah”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 7 novembre 2022) Adamprima di Lille-Rennes commenta la sua avventura al: “Non dovevo mai firmare per gli azzurri“. L’attaccante non è mai esploso in maglia azzurra, nonostante gli siano state date più opportunità. La scorsa stagione, con Spalletti, sembrava finalmente l’anno buono per imporsi a grandi livelli, per fare valere le proprie doti tecniche. Invece tra infortuni e prestazioni opache l’attaccante ha vissuto un’altra stagione esternamente deludente. “Quando sono andato a Crotone ho capito veramente come stavano le cose. Mia moglie mi ha detto che dovevo svegliarmi“.poi aggiunge: “Non avrei mai dovuto firmare per il, è stata una. Se non lo avessi fattoun terzo anno con il Bordeaux, oppure andare alla ...