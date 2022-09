Roma, follia sul bus: prima rompe il finestrino, poi minaccia autista con martello di emergenza (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma. Attimi di tensione ieri all’interno di un autobus Atac della linea 280. Qui un ragazzo ha prima rotto il vetro posteriore del mezzo con il martellino di emergenza poi, non pago, ha minacciato l’autista affiché gli aprisse le porte consentendogli di uscire. Leggi anche:Roma: «Mettetevi la mascherina». Ma loro ‘sequestrano’ e dirottano il bus, poi rapinano l’autista Danneggia il bus con il martellino d’emergenza e minaccia l’autista I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 14 in via Cavour. Qui, come anticipato, un ragazzo in compagnia di altri due amici, prima ha danneggiato con il martellino di emergenza l’autobus sul quale stava viaggiando e poi, come se questo non fosse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022). Attimi di tensione ieri all’interno di un autobus Atac della linea 280. Qui un ragazzo harotto il vetro posteriore del mezzo con il martellino dipoi, non pago, hato l’affiché gli aprisse le porte consentendogli di uscire. Leggi anche:: «Mettetevi la mascherina». Ma loro ‘sequestrano’ e dirottano il bus, poi rapinano l’Danneggia il bus con il martellino d’l’I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 14 in via Cavour. Qui, come anticipato, un ragazzo in compagnia di altri due amici,ha danneggiato con il martellino dil’autobus sul quale stava viaggiando e poi, come se questo non fosse ...

