Globe Theatre a Roma | crolla parte della scalinata | 11 feriti Studentessa | «Ho visto le mie amiche precipitare»

vigilidelfuoco : ?? #Roma, crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante l’esodo a fine spettacolo. Coi… - Agenzia_Ansa : Cede una scala del Globe theatre a Roma al termine di uno spettacolo per le scuole, una decina i contusi #ANSA - repubblica : Roma, cede la scala al Globe Theatre di Villa Borghese: studenti feriti nel crollo - oslaz : Roma,Villa Borghese: cade una scala del Globe Theatre. Dodici feriti - infoitinterno : CROLLO AL GLOBE THEATRE: “ABBIAMO VISTO I NOSTRI AMICI CADERE NEL VUOTO” -

Diversi studenti sono rimasti feriti dopo il crollo della scala deldi Villa Borghese a Roma. Sono 13 le persone coinvolte, di cui 12 tra adulti e ragazzi, trasportati in ospedale per ferite da trauma: per fortuna nessuno di loro è in pericolo di vita. " ...Due feriti lievi sono stati trasportati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù e al Policlinico Gemelli, altri ragazzi sarebbero stati medicati sul ...E' successo al termine di uno spettacolo per scolaresche. Il sindaco Gualtieri: Sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa: è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolt ...Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è arrivato al Globe Theatre per un sopralluogo dopo il crollo della scalinata della struttura. Sono dodici le persone ferite, sette ragazzi e cinque accompag ...