Terremoto a Canale 5 | i nomi di Silvia Toffanin e della collega nell’ultima clamorosa notizia

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo 70 anni di regno, quasi un secolo di vita, lo scorso 8 settembre la regina Elisabetta II è venuta a mancare serenamente, circondata dai suoi nobili famigliari, alla veneranda età di 96 anni. Un simbolo mondiale se ne va e di conseguenza in tutto il mondo, Italia ovviamente compresa, stanno andando in onda speciali a lei dedicati come quello condotto da Cesara Buonamici sul TG5 e ora i funerali. Apotrebbe toccare l’onore. Il prossimo lunedì 19 settembre si terranno i tanto attesi funerali di Elisabetta II e uno speciale targato5 se lo aspettano praticamente e comprensibilmente tutti gli spettatori. Scontata, dopo la sua ottima conduzione dello speciale sulla regina, durante il quale è stata raccontata la sua vita e la dedizione con la quale ha gestito il compito di monarca, la presenza ...