Birthday PAuRTY - Laura Pausini ha festeggiato i 50 anni a Milano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Pau– Ph VirginiaBettoja– Ieri, giovedì 16 maggio,haun compleanno davvero speciale e, per l’occasione, ha voluto organizzare una serata memorabile ai Magazzini Generali di, il, dove ha riunito i membri del suo fanclub, i suoi familiari, vip a cui è legata e amici più stretti.ha voluto festeggiare questo importante traguardo della sua vita con tutte le persone che sono state fondamentali e parte integrante della sua storia, della sua carriera e del suo successo. Durante ilsi è esibita sulle note dei brani più “intimi” della sua carriera, quelli che solo chi c’è dal giorno zero padroneggia, ...

