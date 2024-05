Stefania Orlando esce allo scoperto con il nuovo compagno - chi è Marco Zechini

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024)lascia tutti di stucco, così all’improvviso ha annunciato il suo. Per la prima volta la showgirl 57enne si fa vedere sui social insieme a lui,, già padre di tre figli nati da un suo precedente matrimonio. E’ insieme all’avvocato romano che ha partecipato alle nozze dell’amica Manila Nazzaro, celebrate a Villa Miani il 13 maggio scorso.A Verissimo, dove era andata col papà a febbraio, in merito al suo ‘status’ sentimentale aveva detto: “Sono signorina, mi sono ridata alla musica, sono in una fase di rinascita”. Indicando il genitore, Romano, magistrato e professore universitario in pensione 90enne, aveva detto: “Lui è l’uomo della mia vita. Io e lui abbiamo un bel rapporto perché siamo molto simili. Vogliamo entrambi ...