Sinner ha un nuovo amore?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 17 maggio 2024) Jannikcade nella rete del gossip. Anche il riservatissimo campione italiano non riesce a sfuggire alle indiscrezioni sulla sua vita privata. A quanto pare, non impegnato soltanto a recuperare dall’infortunio all’anca che lo ha costretto ai recenti forfeit. Il numero 2 al mondo che è stato costretto a rinunciare agli Internazionali di Roma avrebbe concluso la relazione con la storica fidanzata Maria Braccini. Maria Braccini Dopo 4 anni con la nota influencer, il suo cuore adesso palpiterebbe per una collega Anna Kalinskaya. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da annakalinskaya78 (@annakalinskaya78) Di recente, la tennista russa è stata vista a Torino, città in cui il ventiduenne sta ricevendo cure mediche presso il J Medical., che ha da poco iniziato a seguire ...