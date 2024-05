Guerra Russia-Ucraina - drone di Kiev uccide una donna e il figlio

(Di venerdì 17 maggio 2024) Continuano i combattimenti tra. Mosca fa sapere di aver intercettato un massiccio attacco di oltre cento droni a Sebastopoli, molti dei quali sono stati distrutti senza causare danni alle infrastrutture. A Belgorod, invece, unae ilsono stati uccisi da undimentre si trovavano a bordo della propria auto, sulla quale viaggiava anche il padre. Nel frattempo, Vladimir Putin si trova in Cina per una visita di Stato di due giorni. Il leader russo è stato accolto dal presidente Xi Jinping: "La Cina sostiene la convocazione di una conferenza di pace internazionale riconosciuta sia dallache dall'", ha dichiarato Xi nel corso di un incontro riservato avuto ieri a Pechino.

“Io lavoro per la pace, la Russia ha aggredito e scatenato una guerra . Sicuramente non accetterò mai che qualcuno mandi un soldato italiano a morire in Ucraina, perché il 2024 deve essere l’anno della pace”. Così il ministro delle Infrastrutture e ...

Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha affermato che Mosca sta intensificando l'attacco all'Ucraina. "Non farà grandi progressi, confidiamo in Kiev"Continua a leggere

Guerra in Ucraina, Zelensky: "La situazione a Kharkiv si è stabilizzata", Mosca è avanzata di 10 km - guerra in Ucraina, Zelensky: "La situazione a Kharkiv si è stabilizzata", Mosca è avanzata di 10 km - Con una nuova pesante offensiva nella regione nordorientale di Kharkiv, tra il 9 e il maggio Mosca si è impadronita di 278 chilometri quadrati ...

