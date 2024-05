In Italia siamo sempre più poveri | il Mezzogiorno è il territorio più in crisi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 17 maggio 2024) Invivono dieci milioni diin più rispetto al 2014. In base ai dati disponibili al 2023, i cittadinini che sono costretti a vivere in condizioni di povertà sono 5,7 milioni, il numero più alto tra tutti i rilevamenti effettuati dieci anni fa. E senza l’applicazione del reddito di cittadinanza la cifra sarebbe potuta lievitare ancora. Lo rileva l’Istat nel suo Rapporto annuale sulla situazione del Paese (Rapporto Istat situazione 2024) uscito in questi giorni. I dati Istat: aumenta la povertà assoluta Secondo l‘Istituto centrale di statistica l’incidenza della povertà assoluta nelle famigliena è passata dal 6,2% riscontrato nel 2014 all’8,5 di oggi. Se poi si fa riferimento al singolo individuo l’impennata è dal 6,9 al 9,8%. In termini reali, le persone costrette a vivere in situazioni ...