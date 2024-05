Cinghiali e danni alle colture - inquietanti i dati dei risarcimenti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Taranto. Quasi 75 mila euro di indennizzi accertati dalla Regione Puglia su un totale di rimborsi richiesti che supera i 415 mila euro. Sono i numeri incresciosi riscontrati in provincia di Taranto, nella sola annualità 2023, in relazione aicausati dalla fauna selvatica. Cifre lievitate a dismisura nel corso del tempo (nel 2019 l’accertamento si attestava intorno ai soli 15 mila euro) e direttamente proporzionali al numero diche negli ultimi anni scorrazzano indisturbati su tutto il territorio, in particolare nell’agro di Ginosa, Laterza e Castellaneta. Un incremento degli esemplari si è avuto in coincidenza con il lockdown, all’epoca gli animali scorazzavano e si riproducevano in maniera indisturbata. Il report ufficiale, che dal 2020 ad oggi parla di oltre 320 mila euro di indennizzi ...

Zaia: «Argini rotti in dieci punti, i bacini hanno funzionato ma dobbiamo ripensare i modelli. Chi ha avuto danni faccia le foto» - Zaia: «Argini rotti in dieci punti, i bacini hanno funzionato ma dobbiamo ripensare i modelli. Chi ha avuto danni faccia le foto» - In Veneto abbiamo circa 10 mila km di argini che contengono ... in mare ma la battente pioggia ha alzato di molto i livelli delle acque in città. I danni sono ingenti e chiediamo ai cittadini di ...

Sala, 'a Milano i danni del maltempo non sono rilevantissimi' - Sala, 'a milano i danni del maltempo non sono rilevantissimi' - milaNO, 17 MAG - "Non abbiamo ancora nessuna conta dei danni" relativa al maltempo che ha colpito milano negli ultimi giorni, "probabilmente non sono stati rilevantissimi ma siamo arrivati veramente ...