Incidente in scooter a Qualiano - Di Vaio ancora gravissimo | le condizioni 

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Le condizioni di Gaetano Direstano critiche”. È quanto fanno sapere i medici dell’ospedale San Giuliano di Giugliano dove il noto attore e regista è tutt’ora ricoverato in rianimazione per uninin, Di: le condizioni L’impatto nella notte tra mercoledì e giovedì in via L'articolo Teleclubitalia.

Incidente sull'Ostiense, scontro tra auto e scooter: due feriti - incidente sull'Ostiense, scontro tra auto e scooter: due feriti - incidente nella mattinata di oggi, venerdì 17 maggio, in via Ostiense, all'altezza del civico 2355. A scontrarsi alle 7.30 del mattino all'altezza di Ostia Antica, sono state uno scooter e una Smart.

Gabriele muore a 17 anni dopo l'incidente in scooter, indagati due amici. La polizia: «Forse un gioco finito male» - Gabriele muore a 17 anni dopo l'incidente in scooter, indagati due amici. La polizia: «Forse un gioco finito male» - È morto dopo sei giorni di agonia Gabriele Pattinoni, lo studente di 17 anni vittima di un incidente in scooter a Olbia lo scorso 10 maggio. Il giovane è deceduto ...

Incidente in via Ostiense: scontro scooter-Smart, motociclista elitrasportato in ospedale - incidente in via Ostiense: scontro scooter-Smart, motociclista elitrasportato in ospedale - incidente in via Ostiense, all’altezza del civico 2355. Per cause in corso di accertamento – alle 7,30 di oggi 17 maggio – si è verificato lo scontro tra uno scooter e una Smart. Il motociclista è sta ...