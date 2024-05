(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 maggio- La stagione ciclistica in corso finora è stata caratterizzata da diverse gravi cadute che hanno tirato fuori dai giochi numerosi tra i protagonisti più attesi. Il trend ha riguardato sia il movimento maschile sia quello femminile, che nelle ultime ore ha registrato la graveche ha coinvolto Sofiae soprattutto Elisa. I dettagli Il contesto è quello della prima tappa della, chiusa da una volata nella quale purtroppo le due azzurre hanno avuto la peggio anche a causa degli ormai famigerati piedini delle transenne, spesso più pericolosi delle minacce che dovrebbero in teoria tenere lontane. Ad avviare il capitombolo ad altissima velocità è stata, che ha perso il controllo ...

Il montepremi del Giro d’Italia 2024 non ha subito modifiche rispetto a quello della passata edizione, la borsa complessiva messa in palio è di 1,5 milioni di euro. Si tratta di una cifra di tutto rispetto che andrà divisa tra i migliori ciclisti ...

Successo a sorpresa nella sesta tappa de La Vuelta Femenina 2024 . L’arrivo in salita di La Laguna Negra premia la transalpina Evita Muzic , alla Quinta vittoria in carriera (si era imposta anche in una tappa al Giro nel 2020). Il tutto si è deciso ...

Marianne Vos porta ancora tutte a scuola: l’olandese vince la settima tappa della Vuelta Femenina 2024 , la seconda in questa edizione. Suo il successo sul muro di Sigüenza con un’azione di potenza che le per mette di fatto di ipotecare la maglia ...

Vuelta a Burgos 2024, caduta per Balsamo e Bertizzolo: le condizioni e la beffa di Brand - vuelta a Burgos 2024, caduta per Balsamo e Bertizzolo: le condizioni e la beffa di Brand - La corsa spagnola inizia nel peggiore dei modi per le due azzurre ma anche per l'olandese, che perde 3' per aver soccorso la compagna di squadra ...

Vuelta donne, la volata è un inferno: caduta rovinosa per Elisa Balsamo e Sofia Bertizzolo - vuelta donne, la volata è un inferno: caduta rovinosa per Elisa Balsamo e Sofia Bertizzolo - (LaPresse) Brutta caduta nel finale della prima tappa della vuelta femminile a Burgos, in Spagna. Coinvolte due cicliste italiane, Elisa Balsamo e Sofia Bertizzolo che sono finite contro le transenne ...

Spaventosa caduta per Elisa Balsamo nella Vuelta femminile: commozione cerebrale e fratture - Spaventosa caduta per Elisa Balsamo nella vuelta femminile: commozione cerebrale e fratture - La prima tappa della vuelta a Burgos femminile si conclude nel peggiore dei modi per Elisa Balsamo. Durante la volata finale, la ciclista italiana della Lidl Trek è stata scaraventata violentemente co ...