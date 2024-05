La figlia del Comandante – il prezzo della libertà | domani a Sezze la presentazione del libro di Giulia Mariniello

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 17 maggio 2024), a, si terrà ladel“Ladel– il”, edito da Pathos Edizioni e scritto dalla giovane autrice, 24 anni. L’evento avrà luogo presso la sala D’Ercole del Museo Archeologico, in Largo Buozzi, alle 17:30. La Passione diper il Fantasy, appassionata del genere fantasy, ha iniziato a scrivere durante le pause scolastiche a Latina. “Ho sempre pensato di avere una immaginazione che permettesse di creare storie avvincenti, vivide e alternative che potessero far innamorare i lettori dei miei personaggi, e perché no, anche odiarli. Il fantasy ...