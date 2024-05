Milly Carlucci | C’è stata una tempesta di merda contro il mio programma The Catchers

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 17 maggio 2024) Difesa appassionata del suo spettacoloè profondamente coinvolta negli spettacoli che ospita, quindi non sorprende che abbia preso una posizione forte per difendere la sua ultima creazione, “L’Acchiappatalenti”, dalle critiche. Di fronte alle critiche ingiuste IN un’intervista a SuperGuidaTv, laha espresso la sua frustrazione per la reazione negativa: “Da un lato la gente chiede qualcosa di nuovo, ma appena esci dalla tua zona di comfort, piovono critiche”. Crede che siano state organizzate campagneil suo nuovo spettacolo ancor prima che avesse la possibilità di mettersi alla prova. Campagne di boicottaggio Laè convinta che il suo nuovoabbia subito campagne di boicottaggio fin dall’inizio. “Si parla di campagne ...