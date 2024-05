Inter - la festa scudetto continua | ecco l’Ambrogino d’Oro Sala | Affiora il mio interismo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Milano – Fuori in piazza centinaia di tifosi, in un ideale prolungamento della, dentro la squadra e lo staff. NellaAlessi di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, l’ha ricevuto, la più alta onorificenza cittadina. Lo speciale Ambrogino è stato conferito in seguito alla conquista del ventesimo, quello della seconda stella cucina sulla maglia. “Abbiamo in mente le ali di folla durante la– ha dichiarato l’ad nerazzurro Giuseppe Marotta nel corso della cerimonia - questo dimostra come lo sport possa essere un fattore sociale. Il gioco del calcio ha questa forza, oggi il riconoscimento principale dobbiamo darlo ai veri attori, i giocatori in campo, ma nel mondo ...