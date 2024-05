I campionati europei di atletica leggera di Roma 2024 in diretta su Sky Sport

(Di venerdì 17 maggio 2024) Skydiventa ancora più ricca grazie a un nuovo, straordinario, appuntamento: ididi, live anche e in streaming su NOW dal 7 al 12 giugno. Grazie a un accordo con European Broadcasting Union (EBU), questa estate i migliori atleti del continente si sfideranno insu Sky dallo … L'articolo proviene dain TV.

tredici atleti azzurri sono stati convocati per i Campionati Europei di Canoa slalom e Kayak Cross, in programma in Slovenia – nella località di Tacen, a Lubiana, sul canale semi-artificiale alimentato dal fiume Sava – dal 15 al 19 maggio. Saranno ...

Diretta streaming Fiorentina – Napoli: dove vederla, canale tv, orario / DAZN - Diretta streaming Fiorentina – Napoli: dove vederla, canale tv, orario / DAZN - Questa sera si apre la 37^ e penultima giornata di campionato: c’è Fiorentina-Napoli (scontro diretto per l’Europa) Due giornate al termine della Serie A 2023/2024. Tutto ancora da decidere in zona re ...

Belgian Poker Challenge, 888poker Live, ISOP: italiani impegnati su più fronti nel live! - Belgian Poker Challenge, 888poker Live, ISOP: italiani impegnati su più fronti nel live! - L'Italia del poker live serra le fila, con i nostri giocatori impegnati su più fronti in questo venerdì europeo. Namur in Belgio e Barcellona in Spagna sono i teatri principali, con il Belgian Poker C ...

Da Firenze: "Non fidiamoci del Napoli. La Conference non diventi la nostra dimensione" - Da Firenze: "Non fidiamoci del Napoli. La Conference non diventi la nostra dimensione" - C'è una certa attesa a Firenze per la partita di campionato contro il Napoli di Francesco Calzona. A breve per i viola anche la finale di Conference.