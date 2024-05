Rai 1 va in vacanza! Quando vanno in onda le ultime puntate dei programmi | da Affari Tuoi a L’Eredità

Politiche di lavoro, Mastrovincenzo (Pd) critica il programma della giunta Acquaroli: «Fatto poco per sicurezza, occupazione, disabili e formazione» - Politiche di lavoro, Mastrovincenzo (Pd) critica il programma della giunta Acquaroli: «Fatto poco per sicurezza, occupazione, disabili e formazione» - Infine per quanto riguarda la formazione, il Programma non si basa su un adeguato approfondimento sui reali fabbisogni delle imprese e non è previsto un ampliamento dell'offerta degli ITS, che vanno ...

So cosa hai fatto: il sequel annuncia la data d'uscita - So cosa hai fatto: il sequel annuncia la data d'uscita - So cosa hai fatto ha annunciato la sua data d’uscita al cinema. Il sequel dell’omonima saga è atteso sul grande schermo per l’estate 2025, secondo quanto riferito da Sony Pictures. Inteso come un ...

Rai 1, ecco quando terminano la stagione i programmi del daytime - Rai 1, ecco quando terminano la stagione i programmi del daytime - Conto alla rovescia per il finale di stagione della programmazione quotidiana di Rai 1. La rete ammiraglia pubblica si appresta a salutare tutti i programmi del daytime, che torneranno dopo l’estate.